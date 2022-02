Die Zahl der an Corona erkrankten Patienten bleibt in den Karlsruher Kliniken – trotz hoher Infektionszahlen – auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

Sorgen bereitet aber weiterhin der hohe Krankenstand im Pflege- und Funktionsdienst. Am Städtischen Klinikum ging zwar die Zahl der erkrankten Mitarbeitenden leicht auf 221 zurück, gleichzeitig stieg aber die Zahl der Mitarbeitenden, die in Quarantäne mussten oder mit einem Beschäftigungsverbot belegt wurden, leicht an.

Ähnliche Tendenzen melden auch die ViDia-Kliniken, wo am Freitag 112 Mitarbeitende aus dem Pflege- und Funktionsdienst wegen Krankheit oder Quarantäne fehlten.

Die für kommende Woche geplanten Lockerung der Quarantäne-Regeln könnte die Situation entschärfen, ohne dass das Risiko für die Patienten in den Kliniken dadurch steigen würde.

Nur noch elf Patienten auf der Covid-Allgemeinstation des Städtischen Klinikums

Michael Geißler, Medizinischer Direktor des Städtischen Klinikums, begrüßt dieses Vorhaben ausdrücklich. „Entscheidend ist, neben einer Impfung, dass die Hygieneregeln strikt eingehalten werden.“ Da sehe er das Städtische Klinikum gut gerüstet und auch an den ViDia-Kliniken werden die Hygieneregelungen weiterhin strikt angewandt.

Am Städtischen Klinikum waren zuletzt nur noch elf Patienten auf der Covid-Allgemeinstation untergebracht, so wenig wie schon lange nicht mehr. Hinzu kamen allerdings drei Kinder auf der pädiatrischen Allgemeinstation. Die ViDia-Kliniken meldeten 24 weniger stark erkrankte Patienten, auf den Intensivstationen beider Kliniken lagen sieben Patienten und damit wieder etwas mehr als noch vor Wochenfrist.

Verschobene Operationen können in Karlsruhe nachgeholt werden

In beiden Kliniken wird in den kommenden Tagen aber nicht mit einem sprunghaften Anstieg der Patientenzahlen gerechnet, weshalb die Intensivbetten inzwischen wieder fast komplett im Normalbetrieb genutzt werden.

„Es ist nicht sinnvoll, die ohnehin sehr knappen Intensivkapazitäten für Covid-Patienten vorzuhalten“, sagt Karl-Jürgen Lehmann von den ViDia-Kliniken. Es können doch endlich wieder vermehrt Operationen durchgeführt werden, die man in den zurückliegenden Monaten hatte verschieben müssen.

Das gleiche Ziel verfolgt man auch am Städtischen Klinikum, auch wenn es dort bisher noch nicht gelang, wie geplant wieder 17 OP-Säle in Betrieb zu nehmen. Es fehlt schlichtweg am Personal. Nicht nur wegen Corona, wie Pflegedirektorin Elvira Schneider betont, die Pandemie habe die Notlage nur deutlicher sichtbar gemacht.

Klinikchef warnt vor zu schnellen Lockerungen in der Corona-Krise

Auch vor diesem Hintergrund warnt Geißler vor zu schnellen Lockerungen und verweist auf Israel, wo es aktuell die höchsten Todesfallzahlen seit Beginn der Pandemie gebe. Die Lockerungen im Einzelhandel seien zwar verkraftbar, doch bei Massenveranstaltungen seien Kontaktbeschränkungen weiterhin sehr sinnvoll.

Die Politik solle den Krankenhäusern deshalb noch vier, fünf Wochen Zeit geben, bis auch die fünfte Welle abgeebbt ist.

Eine allgemeine Impfpflicht, selbst wenn diese erst im Oktober kommen würde, ist laut Geißler weiterhin unbedingt erforderlich. „Sonst laufen wir im Winter in die nächste Welle.“