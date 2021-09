Bundestagswahl: Integration und Bildung als Schwerpunkte bei Diskussionsrunde im ibz in Karlsruhe

Ein politischer Talk zur Bundestagswahl stand am Mittwochabend im Internationalen Begegnungszentrum (ibz) in Karlsruhe auf der Agenda. Insbesondere wie Integration besser gelingen kann, war Thema der Diskussion.

Das Podium war gut gefüllt: Parsa Marvi (SPD), Michel Brandt (Linke), Zoe Mayer (Grüne), Daniel Barth (Die Partei), Ingo Wellenreuther (CDU) und Hendrik van Ryk (FDP) stellten sich den Fragen von Moderatorin Jutta Meinhardt und den Zuhörern.

Eingangs erinnerte ibz-Geschäftsführerin Eva Geerken daran, dass in der Fächerstadt rund 30 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund haben.

Beim Themenschwerpunkt Arbeit und Bildung stellte Zoe Mayer fest, dass Bildung der Schlüssel zu einer gelungenen Integration sei. Sie forderte in Hinblick auf den Zuzug von Fachkräften ein Talente-Punkte-System nach kanadischem Modell. „Auch qualifizierte Menschen ohne festen Arbeitsvertrag sollten die Möglichkeit haben hier zu arbeiten“, sagte sie.

Wellenreuther nannte die Einwanderung von Personen mit qualifizierter Berufsausbildung eine gute Sache. Gleichzeitig lehnte er eine „Zuwanderung in die Sozialsysteme“ ab.

Wie sieht gelungene Integration aus?

Kritisch sah Brandt die Verwertungslogik von Migranten, welche Lücken, unter anderem im Pflegesektor, füllen sollen. FDP-Politiker Van Ryck, der Bundestagskandidat Michael Theurer vertrat, erklärte: „Wir brauchen qualifizierte Einwanderung, rund 500.000 Menschen pro Jahr.“

Die Moderatorin formulierte in einem weiteren Block die Frage, wie man junge Männer davor bewahre in die Fänge von Extremisten und Islamisten zu geraten. Wellenreuther nannte Bildung und Sprachkompetenz als Basis. Zudem: „In Sportvereinen, im Mannschaftssport, wird Integration gelebt. Dies gilt es zu fördern.“

Politiker nennen Bildung als Schlüssel

Mayer meinte: „Wo holen wir die Jugendlichen ab? Im Verein, im Jugendhaus, in der Familie. Wichtig ist auch die Elternbildung zu stärken, nicht nur die Kinder.“

Beim Komplex chancengerechte Gesellschaft betonte Marvi: „Wir sollten auch die Potentiale, welche die Zugewanderten mitbringen, mitdenken. In Kanada wird in der Schule nicht nur die eigene Geschichte gelehrt, sondern auch die der Länder der Zugewanderten.“

Er plädierte für ein Einwanderungsgesetz, welches die Realitäten anerkenne und Schwachstellen abstelle. Ferner sollten mehr Anti-Diskriminierungsstellen geschaffen werden.

Barth forderte mehr kostenfreie Bildung. Konkret war der Vorschlag der Grünen-Bundestagskandidatin Mayer: „Wir sollten mehr Menschen mit Diskriminierungserfahrung in die Politik holen. Eine Einrichtung ähnlich wie dem Ethikrat wäre sinnvoll.“

Disput über Rassismus und Afghanistan-Einsatz

Von „strukturellem Rassismus“ in der Polizei sprach Brandt. Ein Vorwurf, dem sich Wellenreuther entgegenstellte: „Gegen Rassismus und Extremismus muss man vorgehen. Aber die Polizei als durch und durch rassistisch zu bezeichnen, halte ich für hochproblematisch.“ Brandt forderte eine Studie über die Polizei, die Innenminister Horst Seehofer (CSU) verhindert habe.

Der Christdemokrat konterte mit einer möglichen Studie über seine Partei in Sachen Extremismus, was ihm von dem 31-Jährigen den Vorwurf des Populismus einbrachte.

Auch beim Thema Afghanistan rasselten die beiden Politiker aneinander. Der Ex-KSC-Präsident nannte das Abstimmungsverhalten der Linken im Bundestag bei der Rettung der Ortskräfte in Afghanistan „absurd und skandalös“. Sein politischer Kontrahent erwiderte, dass man keinem Mandat zustimme, das falsch sei.

In der offenen Runde gab es Fragen zu Femiziden und wie man Frauen besser schütze. Marvi nannte die Stärkung von Frauenhäusern und geschulte Staatsanwälte für Femizide, Mayer zudem die bessere finanzielle Ausstattung von Beratungsstellen. Auch über konkrete Rassismuserfahrungen wurde gesprochen. Ein Somalier, der seit über 30 Jahren in der Fächerstadt lebt, wünschte sich, dass es seiner in Karlsruhe geborenen Tochter nicht so ergeht wie ihm