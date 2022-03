Donald Duck & Co.

Martin Wacker sammelt Figuren aus Entenhausen - und zeigt sie jetzt in Karlsruhe der Öffentlichkeit

Donald, Dagobert, Daisy & Co: Gut 3.000 Bewohner der Comic-Welt von Entenhausen hat der Karlsruher Martin Wacker in seinem Arbeitszimmer zusammengetragen. Jetzt müssen viele von ihnen in Kisten steigen.