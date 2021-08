Eine Million Flüge mit dem Hubschrauber flog die DRF Luftrettung, um Menschen in Not zu retten. Auch in Karlsruhe die DRF aktiv. Nun sammelt sie bei einer Online-Aktion persönliche Geschichten von Luftrettern und Patienten.

Die DRF Luftrettung ist am 19. August zu ihrem millionsten Luftrettungseinsatz abgehoben. Eine 27-jährige Frau musste wegen vorzeitiger Wehen für die weitere medizinische Versorgung schnell in eine Spezialklinik gebracht werden. Die dreiköpfige Besatzung übernahm die Patientin vom Rettungsdienst am Boden und flog sie ins Klinikum. Diesen Einsatz flogen die Luftretter aus der Station München. Die DRF hat unter anderem auch in Karlsruhe einen Sitz.

„Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir über eine Million Mal Menschen in medizinischen Notsituationen beistehen konnten“, sagt Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung. Neben der „historischen Zahl“ an Einsätzen, wie es in einer Mitteilung der DRF heißt, stehen für die Luftretter vor allem die Menschen und ihre Geschichten, die sich hinter den Einsätzen verbergen, im Mittelpunkt.

Angefangen habe alles mit einem einzigen Hubschrauber. Dieser hob am 19. März 1973 zum ersten Mal ab, um einem Menschen in Not schnelle medizinische Hilfe zu leisten. Heute fliegt die DRF Luftrettung gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen nach eigenen Angaben rund 40.000 Einsätze im Jahr. Das sind durchschnittlich etwa 110 Einsätze pro Tag.

Seit 1975 auch Standort in Karlsruhe

Die Station in Karlsruhe wurde am 17. September 1975 in Betrieb genommen. Damit ist Karlsruhe die drittälteste Station der DRF Luftrettung. Die ursprüngliche Station befindet sich an den ViDia Kliniken Karlsruhe am Standort der St. Vincentius-Kliniken. Aufgrund des Neubaus der Kliniken ist der Karlsruher Rettungshubschrauber namens „Christoph 43“ seit dem 25. Januar 2016 zwischenzeitlich am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden stationiert.

Die Karlsruher Rettungsflieger sind mit einem Hubschrauber des Typs EC135 im Einsatz. Im Jahr 2020 wurden von der Station Karlsruhe 1.177 Einsätze geflogen.

Die Luftrettung entwickle sich stetig weiter, heißt es in der Mitteilung. „Wir bilden aus, engagieren uns in Gremien, geben unser Wissen weiter, entwickeln neue Methoden, bauen exzellentes Know-how aus und nutzen modernste Technik“, so Pracz. Ziel sei es auch in Zukunft Menschen helfen zu können.

Hinter jeder einzelnen Zahl steht ein Mensch und damit ein individuelles Schicksal. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung

„Uns ist es besonders wichtig, aufzuzeigen, dass hinter jeder einzelnen Zahl ein Mensch steht und damit ein individuelles Schicksal“, führt Pracz weiter aus. „Das sind zig Millionen Eindrücke und Erlebnisse. Von unseren Crews, von Patientinnen und Patienten, aber auch von unseren Partnern im Rettungsdienst und unseren Fördermitgliedern und Fans. Denn Luftrettung gelingt nur im Team.“

Anlässlich des eine millionsten Einsatzes hat die DRF Luftrettung eine Online-Aktion auf ihrer Webseite gestartet. Unter dem Stichwort „#TeamEineMillionPlus“ teilen die Luftretter persönliche Geschichten.

Zu entdecken gäbe es „bewegenden und emotionalen, aber auch lustigen und alltäglichen Geschichten rund um eine Million Einsätze der Luftretter“, so die DRF. Erzählt werden sie von den Rettern selbst sowie von Patienten. Zudem sind Menschen aufgerufen, ihre eigenen Erlebnisse über Facebook und Instagram zu teilen.