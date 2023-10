Um einer Polizeistreife zu entkommen, drückten zwei Männer in Karlsruhe aufs Gas. Am Ende ihres Fluchtversuchs mussten die Polizisten sie aus ihrem Auto ziehen, bevor es Feuer fing.

Zwei unter Drogeneinfluss stehende Männer sind in Karlsruhe am frühen Samstagmorgen auf der Flucht vor der Polizei gegen einen Baum gerast. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Männer im Alter von 36 und 25 Jahren am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Karlsruher Südtangente in Richtung Rheinland-Pfalz.

Als eine Polizeistreife sie zum Anhalten aufforderte, drückten die Männer aufs Gas und versuchten, zu entkommen. An der Ausfahrt „Bulacher Kreuz“ wollten die beiden in Richtung Ettlingen abbiegen und verloren in der Abfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug.

Polizisten retten Männer aus Auto

Sie drifteten nach links auf den Grünstreifen ab, überrollten dabei ein Verkehrszeichen und prallten schließlich gegen einen Baum. Die Polizisten setzen den beiden nach und zogen sie unverletzt aus dem Auto.

Wenige Sekunden später stand das Fahrzeug der beiden Männer bereits lichterloh in Flammen und brannte nahezu vollständig aus.

Nach der Festnahme zeigten Tests an, dass beide Insassen vor der Fahrt verschiedene Betäubungsmittel konsumiert hatten.

Der Fahrer muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Die Polizei schätzt den Schaden an Fahrzeug und Grünstreifen auf etwa 20.000 Euro.