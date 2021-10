Finanzierung des Karlsruher Drogenkonsumraums ist dauerhaft gesichert

Der erste Drogenkonsumraum Baden-Württembergs ist ein Erfolg – und kann nun in eine sichere Zukunft blicken. Nach der Entscheidung des Karlsruher Gemeinderats ist die Finanzierung gesichert.

Der Karlsruher Gemeinderat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, den Drogenkonsumraum K76 in der Kriegsstraße dauerhaft weiterzuführen und die dafür erforderlichen finanziellen Mittel bereitzustellen.

Etwas mehr als 200.000 Euro kostet der Betrieb jährlich. In dem Raum, der im Dezember 2019 gleich neben der Drogenkontaktstelle „Get In“ eröffnet wurde, können Abhängige in hygienischer Umgebung und unter medizinischer Beobachtung Drogen wie beispielsweise Kokain oder Heroin konsumieren. Steriles Spritzbesteck wird ihnen hierfür gestellt.

In den ersten beiden Jahren konnten die Mitarbeiter des Drogenkonsumraums in fünf Fällen von lebensbedrohlichen Überdosierungen erfolgreich eingreifen und somit Menschenleben retten. Außerdem werde eine noch größere Zahl möglicher Überdosierungen von vornherein verhindert, so die Leiterin der Einrichtung.

Die AWO Karlsruhe trägt und betreibt den Konsumraum K76 genauso wie das „Get In“. Für die Steuerungsgruppe aus Stadt, Polizei, Staatsanwaltschaft und Sozialarbeitern ist das Angebot ein Erfolg. Der K76 war der erste Drogenkonsumraum in Baden-Württemberg, mittlerweile gibt es auch Pläne für ähnliche Einrichtungen in Stuttgart und Mannheim.

Auch der Alkoholakzeptierende Aufenthaltsraum A³ wird dauerhaft bestehen bleiben. Für diesen beschloss der Gemeinderat die Fortführung unter Bereitstellung von jährlich rund 155.000 Euro.