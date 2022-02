Drogeriemarkt dm ruft Bio-Mandeln zurück

Die Drogeriemarktkette dm hat Bio-Mandeln zurückgerufen. In den Packungen „dmBio Mandeln 200g“ könnten Bittermandeln enthalten sein, teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Freitag mit. Betroffen sind demnach Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29.08.2022 und 30.08.2022.

Bittermandeln weisen laut dm im Gegensatz zu süßen Mandeln einen unangenehmen, deutlich wahrnehmbar bitteren Geschmack auf. Beim Verzehr der Bittermandeln werde während der Verdauung Blausäure freigesetzt. Das kann den Angaben zufolge kurz nach dem Verzehr zu Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen führen.

Kundinnen und Kunden sollen die Mandeln nicht mehr essen und in einen dm-Markt zurückbringen. Dort werde der Kaufpreis erstattet.