Wie meistern die DSDS-Kandidatinnen aus der Region ihre Auftritte in Thailand? Und wie mutig sind sie beim „House-Running“? Das können die Zuschauer in der nächsten Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL verfolgen.

Am Samstag, 4. März, wird ab 20.15 Uhr bei RTL der erste Teil des Ausland-Recalls von „Deutschland sucht den Superstar“ in Thailand gezeigt. Die Kandidatinnen Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe, Aileen Sager (23) aus Birkenfeld und Natalie Nock (29) aus Baden-Baden sind weiterhin im Rennen und möchten „Superstar“ werden.

Nach der Ankunft in Bangkok heißt es für die Teilnehmer zunächst einmal Jetlag verdauen und Stimmung steigern, wahlweise mit einem Ausflug in die Stadt oder einer Pool-Party.

Am kommenden Morgen geht es früh hoch hinaus: Auf dem höchsten Gebäude Bangkoks am „Mahanakhon Bangkok Skywalk“ werden die DSDS-Kandidaten von der Jury erwartet.

Hier verkünden die Juroren eine ganz besondere Aufgabe: Wer will wirklich nach ganz oben? An einem anderen Gebäude der Stadt müssen sechs Kandidaten später unter Beweis stellen, dass sie für ihren großen Traum vom Superstar alles geben: Beim „House Running“ müssen sie sich aus fast 200 Metern Höhe abseilen und senkrecht nach unten spazieren.

House-Running in Bangkok als Mutprobe bei „Deutschland sucht den Superstar“

Neben zwei Freiwilligen müssen noch vier weitere von der Jury auserwählte Teilnehmer zeigen, ob sie bereit sind, ihre Ängste zu überwinden.

Außer der Mutprobe für die sechs Auserwählten, unter denen auch die drei Kandidatinnen aus der Region sind, müssen die Talente die Songs in den neu zusammengestellten Gruppen für die anstehende nächste Audition, also dem Vorsingen, einüben.

Für Natalie Nock aus Baden-Baden war es die erste Reise, die so weit wegging. Sie war begeistert von dem Doppeldecker-Bus, aber auch von den Tuk-Tuks, die als Shuttle dienten, sagt Nock.

„Das zählt definitiv zu den schönsten und einmaligsten Erlebnissen in meinem Leben“, sagt die Kandidatin aus Baden-Baden, die in Rastatt geboren wurde. Sie habe jeden einzelnen Moment in Thailand genossen. Ihren Song „Cold Heart“ von Elton John und Dua Lipa habe Nock wieder bis in die Nacht hinein geübt.

Es war ein unfassbares Erlebnis, Bangkok zu erleben. Marleen Schäfer, Kandidatin aus Karlsruhe

Und Marleen Schäfer aus Karlsruhe möchte in Thailand zeigen, dass sie mehr kann, als es auf Mallorca rübergekommen ist. Die Suite im Hotel in Bangkok hat die Karlsruherin umgehauen und auch die Stadt selbst, sagt sie.

„Es war ein unfassbares Erlebnis, Bangkok zu erleben und durch die Stadt zu laufen“, erzählt die Kandidatin, die etwas unpassend mit hohen Schuhen in der Stadt unterwegs war, wie sie selbst sagt. Schäfer liebt Abenteuer und Adrenalin.

„Skyfall“ von Adele beschreibt sie als einen Song, bei dem man zeigen kann, was die Stimme auch in den hohen Lagen kann. Sie fand das Lied „mega“, wie sie betont. Besser hätte es für sie nicht laufen können, sagt Schäfer.

DSDS-Teilnehmer sind eine Art „Familie geworden

Auch mit den anderen Kandidaten sei es sehr harmonisch gewesen. Schäfer bezeichnet das Miteinander als eine Art „Familie“ und hofft, dass der Kontakt mit einigen lange bestehen bleibt.

Das ist mal ein Lied, bei dem man auch Gefühle zeigen kann. Aileen Sager, Kandidatin aus Birkenfeld

Auch die Birkenfelderin Aileen Sager war positiv überrascht von Thailand und dem Ausblick aus dem Loft. Der Song „Control“ von Zoe Wees gefiel ihr sehr gut und wurde mit ihrer Gruppe fleißig geprobt. „Das ist mal ein Lied, bei dem man auch Gefühle zeigen kann“, sagt Sager. Die Sängerin habe den Song richtig fühlen können. Beim Auftritt habe sie sich super wohlgefühlt

Die Kandidatin hat Höhenangst und musste sich dennoch an die House-Running-Mutprobe wagen. Eine Aufgabe, die die Jury niemals selbst bewältigen würde, wie sie sagte und Sager berichtete. Die Birkenfelder Kandidatin weinte, zitterte am ganzen Körper und sei nach eigenen Angaben wie in Trance gewesen.

Waren die Auftritte der drei überzeugend genug? Denn nur die besten Talente reisen weiter ins Ferienparadies Phuket.