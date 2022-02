Koffer geklaut

Durch Ablenkungsmanöver: Zwei Täter bestehlen Mann am Karlsruher Hauptbahnhof

Zwei Tatverdächtige haben am Mittwochmittag einen Mann am Karlsruher Hauptbahnhof zur Ablenkung in ein Gespräch verwickelt und klauten ihm dabei seinen Koffer. Die Polizei nahm die beiden Männer kurz darauf vorläufig fest.