17-Jährige geht am Bahnhof in Karlsruhe-Durlach auf Bundespolizisten los

Eine 17-Jährige hat am Mittwochabend am Bahnhof Karlsruhe-Durlach eine Streife der Bundespolizei attackiert. Nach Angaben der Bundespolizei kontrollierte eine Streife die Jugendliche gegen 21.50 Uhr am Bahnhof.

Als die 17-Jährige ihren Personalausweis aus dem Rucksack holte, sahen die Beamten, dass sich darin Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln befanden. Sie fragten die Jugendliche daraufhin, ob sie Betäubungsmittel mit sich führe, was diese wiederholt verneinte.

Tritt gegen das Polizeiauto

Die Polizisten beschlossen, die junge Frau und ihren Rucksack zu durchsuchen, wogegen diese sich vehement wehrte. Sie ging mit Schlägen, Tritten und Beleidigungen auf die Beamten los und trat auch gegen den Polizeiwagen, der leicht beschädigt wurde.

Der 17-Jährigen wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf mehrere verbotene Betäubungsmittel. Nach Abschluss der Kontrolle brachten sie die Jugendliche in eine Jugendeinrichtung. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.