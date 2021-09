Frau attackiert Reisenden und Polizisten in Durlach

Eine 26-Jährige hat am Montagvormittag am Bahnhof in Karlsruhe-Durlach für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau zunächst auf einen 46-Jährigen los, der wie sie in der S51 unterwegs war. Demnach kam es im Zug zu Streitigkeiten zwischen dem Mann und der Frau, wobei sie ihn angriff und an den Unterarmen verletzte. Nachdem hinzugerufene Beamte ihre Personalien feststellten, konnte sie ihren Weg zunächst fortsetzen.

Wenig später wies ein Zeuge die Beamten darauf hin, dass die 26-Jährige an der Bahnsteigkante liegt und ihre Beine in den Gleisbereich hinein ragen. Um sie aus ihrer womöglich lebensgefährlichen Situation zu befreien, eilten die Polizisten zu ihr und zogen sie von der Bahnsteigkante weg. Hierbei leistete die Frau starken Widerstand und versuchte unter anderem, die Beamten zu beißen.

Diese nahmen die Randaliererin daraufhin fest und brachten sie auf die Dienststelle. Nachdem sichergestellt war, dass von der Frau keine Fremd- oder Eigengefährdung mehr ausgeht, konnte sie die Dienststelle verlassen. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.