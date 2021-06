40 Jahre alte Fahrradfahrerin in Karlsruhe-Durlach verletzt sich leicht

Ein 47 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Durlach beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Dabei verletzte sich die 40-Jährige leicht.

Eine 40 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Donnerstagnachmittag in Durlach bei einem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei erklärt war ein 47 Jahre alter Autofahrer gegen 14.20 Uhr auf der Amalienbadstraße unterwegs und bog an der Einmündung zur Pfinztalstraße nach links ab.

Dabei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Beim Sturz verletzte sich die 40-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.