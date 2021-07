59-Jähriger beleidigt Passanten und verletzt Polizisten in Durlach

Ein 59-jähriger Mann hat am Samstagabend in Durlach bei einer Festnahme Widerstand geleistet. Hierbei wurde ein Polizist verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, beleidigte der 59-Jährige am Samstagabend gegen 21 Uhr in der Dürrbachstraße in Durlach zunächst einen 50-jährigen Passanten ohne einen triftigen Grund. Anschließend machte er nach Angaben der Polizei eine eindeutig rechtsradikale Geste.

Als die Polizei eintraf, wurde der Mann festgenommen. Hierbei trat der 59-Jährige um sich und brachte damit einen der Polizisten zu Fall. Ein weiterer Beamter wurde am Knie verletzt. Er musste anschließend aufgrund einer Knieverletzung ärztlich behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Während der gesamten Festnahme beleidigte der 59-Jährige die Beamten außerdem.