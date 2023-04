69-jährige Frau erwischt Einbrecher auf frischer Tat in Durlach-Aue

Ein Einbrecher gelangte am Montagmittag in die Wohnung einer 69-jährigen Frau in Durlach-Aue und stahl ihre Handtasche. Die Polizei sucht nun nach dem Einbrecher.

In der Wohnung einer 69-jährigen Frau in der Ersinger Straße in Durlach-Aue ist am Montagmittag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm die Frau gegen 12.30 Uhr Geräusche aus ihrem Schlafzimmer wahr.

Beim Nachsehen erwischte sie einen Einbrecher auf frischer Tat. Der Einbrecher flüchtete aus einem offenen Fenster der Hochparterrewohnung. Dabei stahl er die Handtasche der Frau. In der Handtasche befanden sich neben einem kleinen Bargeldbetrag Bankkarten und einige Dokumente.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Einbrecher ein. Nach Angaben der Frau sei der Einbrecher etwa 170 cm groß, dunkel gekleidet und trug eine dunkle Strickmütze. Die Polizei bittet nun um Zeugen und Hinweise.