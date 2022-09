Höchste Qualität für besten Schlaf: 90 Jahre Betten Ritter

Besser schlafen - besser leben: Getreu dem Motto ist Betten Ritter in der Region seit Jahrzehnten ein Garant für höchste Kundenzufriedenheit und absolute Kompetenz im Schlafbereich. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit ausgewählten und führenden Markenherstellern sowie der eigenen Expertise und dem starken Fokus auf optimalen Service findet hier jeder das ideale Bett.

Das lange Bestehen von Betten Ritter ist ein Zeugnis der hohen Qualität: Seit 90 Jahren besteht das Unternehmen. Ein Jubiläum, das sich sehen lassen kann und eine gute Gelegenheit, um auf die lange Erfolgsgeschichte mit Stolz zurückzublicken.

Vom einfachen Holzgebäude bis ins digitale Zeitalter

Die Geburt das Erfolgsunternehmens führen in das Jahr 1932 zurück. Damals wurde die Firma von Karl Ritter gegründet und begann ihre Geschichte in einem einfachen Holzgebäude in der Auer Straße in Karlsruhe-Durlach. Anfangs nur eine reine Polsterei und Bettfederbereinigung sorgte der gute Ruf des Unternehmens für eine rasche Bekanntheit in der ganzen Stadt. Im Jahr 1974 kaufte Günther Lohr die Firma und wandelte sie in eine GmbH um. Der angestammte und gut bekannte Name „Betten Ritter“ wurde beibehalten.

Im Jahr 1982 erfolgte schließlich der Umzug in die neuen Geschäftsräume in der Pfinztalstraße, wo das Unternehmen bis heute seinen festen Sitz hat. In diesem Jahr konnte die Firma Betten Ritter auch ihr 50. Jubiläum feiern. 1998 folgte der Führungswechsel in die zweite Generation: Hans-Günther Lohr übernahm die Geschäfte und baute das Unternehmen mit Erfolg weiter aus. Betten Ritter bietet inzwischen auf einer Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern alles rund um das Thema „Schlaf“ und „Wohngesundheit“ an.

Weitere Meilensteine waren der Einstieg ins Online-Business durch die eigene Homepage 2009, das 80. Jubiläum 2012 sowie das 85. Firmenjubiläum und die Auszeichnung als Gewinner des „Haustex Star 2017“ in der Kategorie „Vorbildliche Mitarbeiterqualifizierung“ im Jahr 2017.

Mit dem 90-jährigen Bestehen im Jahr 2022 kommt ein weiterer Etappensieg auf dem erfolgreichen Lauf der Firma Betten Ritter hinzu. Zum Jubiläum präsentiert sich das Unternehmen im Zustand größter Stärke und punktet nach wie vor durch Qualität, Vielfalt und Service sowie eine kompetente und kundenorientierte Beratung und ein entspanntes Shoppingerlebnis auf drei Etagen vor Ort und rund um die Uhr im Online-Shop. In den klimatisierten Räumlichkeiten wird der Einkauf zum entspannten Shopping-Erlebnis. Und Corona konforme Luftreiniger sorgen für Sicherheit.

Hochwertiges Sortiment trifft besten Service

Das Sortiment bei Betten Ritter glänzt sowohl durch Qualität als auch durch Vielfalt: Neben hochwertigen Betten, Rosten, Matratzen und zugehörigen Bettwaren finden sich hier auch diverse Wohnmöbel, Wohnaccessoires sowie Artikel rund um das Badezimmer wie etwa Badvorleger und Handtücher.

+1

Ein wichtiger Schwerpunkt des Sortiments sind Seniorenbetten und Komfortbetten. Diese sind auch mit einer Liftfunktion für den Pflegebereich erhältlich. Hinzu kommt noch die umfangreiche Auswahl an Boxspringbetten, ob von exklusiven Herstellern wie Vispring, Somnus und Superba oder auch in Eigenmarke von Betten Ritter.

+1

Passend zum Sortiment glänzt das Unternehmen auch mit seinen Serviceleistungen. Dazu gehört nicht nur die freundliche und kompetente Beratung vor Ort, sondern auch zusätzliche Angebote wie die professionelle Bettenfederreinigung für Decken und Kissen. Auch die Reinigung abnehmbarer Matratzenbezüge ist möglich.

Hinzu kommt der Service-Check: Ein individuelles Messsystem ermöglicht es, das perfekt angepasste Bettsystem für den Kunden zu ermitteln. Um ganz sicher zu gehen, dass dieses System optimal zu Körperkontur und Schlafverhalten passt, bietet Betten Ritter auf Wunsch einen Service-Check nach Anlieferung und Montage direkt bei den Kunden vor Ort an.

Wer spezielle Wünsche und Vorstellungen hat, kann sich auch Bett, Matratze, Decken und Kissen nach Maß anfertigen lassen. Über die enge Zusammenarbeit mit den Herstellern ist man bei Betten Ritter in der Lage, nahezu jede Qualität in jeder gewünschten Größe zu ermöglichen.

Auch eine Umtauschgarantie innerhalb von 90 Tagen sowie ein Finanzierungs-Service gehören hier zum Angebot dazu. Und wer sich in aller Ruhe Zeit nehmen möchte, kann das Personal Shopping nutzen: Nach Terminvereinbarung besteht die dienstags und donnerstags die Möglichkeit, von 19 bis 21 Uhr ganz exklusiv bei Betten Ritter einzukaufen und sich beraten zu lassen.

Abgerundet wird das vielseitige Service-Angebot durch die Parkgebührrückerstattung. So finden sich direkt vor dem Ladengeschäft in der Pfinztalstraße 85 öffentliche Parkplätze. Den dafür notwendigen Parkschein kann man bei Betten Ritter beim Bezahlen einfach an der Kasse vorlegen und bekommt die Parkgebühr erstattet. Und wer weder mit dem Auto noch mit dem Öffentlichen Personennahverkehr anreisen kann, sollte auf das Service-Taxi von Betten Ritter zurückgreifen. Unter der Nummer 0721-494570 lässt sich ein Termin vereinbaren, zu dem man sich mit dem Service-Taxi abholen und nach dem Besuch im Geschäft wieder nach Hause bringen lassen kann.