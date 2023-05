Prostitution an der Ottostraße

Anwohnerinnen werden am Straßenstrich in Karlsruhe-Durlach auf Sex angesprochen

Durch die Pläne für ein Großbordell in der Ottostraße am Rand von Durlach sind Anwohner und Beschäftigte angrenzender Firmen alarmiert. Schon jetzt, klagen sie, ufere der Straßenstrich in dem Bereich aus. Jetzt haken Fraktionen des Ortschaftsrats nach.