Autofahrerin beschädigt bei Unfall geparktes Auto in Durlach

Zwei Autos sind am Samstagabend in Karlsruhe-Durlach zusammengestoßen, als sie an einem parkenden Auto vorbeifuhren. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen des Unfalls.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierten die beiden Autos am Samstagabend gegen 19.20 Uhr in der Alten Weingartener Straße in Karlsruhe-Durlach. Die 47-jährige Autofahrerin fuhr nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei an einem auf ihrer Seite geparkten Auto vorbei und lenkte dabei wahrscheinlich zu weit nach links. Dadurch stieß sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 45-jährigen zusammen.

In Folge des Unfalls berührte die potentielle Unfallverursacherin auch das geparkte Fahrzeug. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe sucht Zeugen des Unfalls.

Verkehrsunfallaufnahme Polizei Karlsruhe Telefon: (07 21)94 48 40