Klimpert Salat, und wenn ja, mit wieviel Dezibel? Am Rand von Durlach-Aue soll ein Wohngebiet direkt neben einem Gemüsebaubetrieb entstehen. Erste Berechnungen ergeben: Das tatsächlich zum Lärm-Problem werden.

Der Hunger auf Flächen und der Appetit auf Lebensmittel, die vor der Haustür erzeugt werden, kommen sich in Karlsruhe schwer in die Quere. In den Rüppurrer Wiesen fürchten die Landwirte um ihre Böden.

Sportvereine sollen auf ihre Äcker umziehen und der Radschnellweg Karlsruhe – Ettlingen durch fruchtbare Krume geführt werden. In der Unteren Hub in Durlach geht der geplante Sportpark zulasten mehrerer Hektar Grünland.

Und am Rand von Durlach-Aue sollen auf knapp 13 Hektar rund 400 Wohnungen für 800 Menschen plus Kindertagesstätte und Seniorenpflegeheim entstehen. Dafür verschwinden Äcker, auf denen bisher Feldsalat, Petersilie und Rosenkohl sprießen.