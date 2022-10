Bewaffneter 19-Jähriger am Durlacher Bahnhof unterwegs: Polizei findet Waffe im Grünstreifen

Ein Anrufer hatte am Montagabend die Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann am Durlacher Bahnhof eine Waffe bei sich tragen würde. Die Polizei konnte den 19-Jährigen daraufhin festnehmen.

Ein 19-Jähriger ist am Montagabend am Durlacher Bahnhof mit einer Schusswaffe unterwegs gewesen. Ein Anrufer informierte die Beamten über den Notruf, teilte die Polizei mit.

Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann daraufhin in der Alten Karlsruher Straße fest. Die Waffe wurde in einem Grünstreifen gefunden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Beamten beschlagnahmten sie, da der 19-Jährige keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes rechnen.