Eigner mit neuen Plänen

Bordellpläne für Durlach: Gebäudebesitzer bringt Praxen und Kanzleien ins Spiel

Überraschend geht der Karlsruher Unternehmer Kerem Bayrak genau in dem Moment mit einer neuen Idee an die Öffentlichkeit, in dem er grünes Licht für seine Bordellpläne hat.