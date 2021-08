Stück für Stück wird der Karlsruher Campingplatz in Durlach neu gestaltet. Der Spielplatz ist schon eröffnet, es folgen Tiny Houses und neue Parzellen. Wie der Platz bei den Campern ankommt.

Die Nacht sei „hervorragend“ gewesen, sagt Bernd Lück, als er seine Brötchen an der Rezeption abholt. Eigentlich hatte er gar nicht geplant, mit seiner Frau und dem Wohnwagen in Durlach zu übernachten – doch die Verkehrslage brachte sie spontan hierher. „Wir haben viele Gäste, die wegen Staus auf den Autobahnen bei uns einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen“, sagt Campingplatz-Leiter Rocco Trunz.

Noch mehr Menschen würden aber vorab ihre Übernachtung auf dem neu gestalteten Platz reservieren. Gerade am Wochenende sei der Campingplatz so gut ausgelastet, dass Trunz eine entsprechende Buchungsanfrage auch dringend empfiehlt.

Es ist noch gar nicht so lange her, da mieden erfahrene Camper Durlach lieber. Der Platz war in die Jahre gekommen.