Idee in Corona-Zeiten

Warum nicht mal Fondue zum Mitnehmen vom Hubraum Durlach in Karlsruhe?

Was wenn Corona einen zwingt, die Türen zu schließen? Peter Joas und José Neves vom Hubraum Durlach in Karlsruhe haben die etwas anderen Speisen entwickelt, to go im Glas und lange haltbar.