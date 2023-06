Das wird auf dem Altstadtfest in Karlsruhe-Durlach geboten

Zum 45. Mal findet am 7. und 8. Juli das Durlacher Altstadtfest statt. Dabei gibt es in Karlsruhe viel Altbewährtes, doch auch einige Neuerungen.

In wenigen Tagen ist es so weit, dann startet das 45. Durlacher Altstadtfest. Los geht es am Freitag, 7. Juli. Um 17 Uhr gibt’s den traditionellen Fassanstich, der von der Big-Band des Markgrafen-Gymnasiums musikalisch begleitet wird.

„Danach geht die Party richtig los“, verspricht Ortsvorsteherin Alexandra Ries.

32 Vereine beteiligen sich

Ries weist darauf hin, dass sich 32 Vereine mit insgesamt 33 Ständen am Samstag und Sonntag am Altstadtfest beteiligen. „Damit haben wir die gleiche Zahl erreicht, die wir auch vor der Corona-Pause hatten“, stellt die Ortsvorsteherin fest und fügt hinzu, dass rund ein Drittel der Vereine seit der ersten Auflage des Fests dabei sind.

Es gibt aber auch Neuerungen: So ist etwa die DJ-Jugendbühne, die in früheren Jahren im Hof der Schlossschule stand, in diesem Jahr im Weiherhof zu finden. An beiden Abenden werden dort zwischen 18 Uhr und 1 Uhr DJs und Bands die jungen Besucher unterhalten.

Wir haben am Freitag 29 Programmpunkte, am Samstag sind es 30. Alexandra Ries

Durlacher Ortsvorsteherin

Auf 13 weiteren Bühnen, verteilt im gesamten Altstadtbereich, treten 24 Livebands und DJs auf. „Wir haben am Freitag 29 Programmpunkte, am Samstag sind es 30“, berichtet Ries.

Plattform für Nachwuchsmusiker in Karlsruhe-Durlach

Thomas Rößler von der Arbeitsgemeinschaft Altstadtfest Durlach ist überzeugt, dass bei den vielen Bühnen und Bands für jeden Musikgeschmack etwas dabei sei.

Wer sich für Nachwuchskünstler interessiere, sei bei der Open Stage richtig, meint er und erklärt, dass das Altstadtfest jungen Künstlerinnen und Künstlern auf fünf Bühnen die Gelegenheit gebe, sich erstmals vor einem großen Publikum zu präsentieren. Rößler betont, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass sich so viele Vereine engagierten. „Die Leistungen der Ehrenamtlichen sind beachtlich“, findet er.

Einschränkungen im Nahverkehr

Ein solches Fest ist jedoch auch mit Einschränkungen verbunden. So muss etwa wegen der Veranstaltung der Wochenmarkt auf dem Marktplatz am Freitag und am Samstag ausfallen.

Außerdem ist die Pfinztalstraße in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) passen ihr Betriebskonzept für die Tramlinien 1, 8 und NL2 sowie für die Buslinien 21, 23, 24, 26 und NL3 an.

120.000 Besucher werden beim Altstadtfest erwartet

„Nach Angaben der Polizei gab es vergangenes Jahr insgesamt rund 120.000 Besucher“, sagt Ries. „Wir hoffen, dass wir diese Zahl auch diesmal wieder erreichen.“