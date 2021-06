Es gibt viele Restaurants, die im Sommer vergangenen Jahr erstmals ihre Pforten öffneten, um sie kurz danach für den langen Lockdown wieder schließen zu müssen. Doch kaum eines hat in der kurzen Zeit, in der es für die Öffentlichkeit zugänglich war, so viel Furore gemacht wie das „Tawa Yama“ in Karlsruhe.

Die Gäste haben uns sofort gefunden. Simon Prokscha, Betriebsleiter „Tawa Yama“

Mitten im Gewerbegebiet „Raumfabrik“ des Stadtteils Durlach gelegen, eröffnete das Restaurant im Juli seine „Easy Dining“-Küche mit asiatischem Trend-Gerichten – und konnte sich nach wenigen Tagen vor Anfragen und erstem Stammpublikum kaum retten.