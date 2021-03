Dirk Petersen wollte eigentlich nur ein paar ungespritzte Äpfel für den Eigenverzehr ernten. Doch es kam ganz anders. Er eröffnete in Karlsruhe einen Laden. Wie aus einem Hobby ein Beruf wurde und was das Ganze mit Pfandgläsern zu tun hat.

Einweg? Mehrweg? Welche der beiden Optionen die bessere ist – die Frage beschäftigt Dirk Petersen schon lange nicht mehr. Bereits vor Jahren hat er eine klare Antwort für sich gefunden. „Aus ökologischen, aber auch aus ökonomischen Gründen verwende ich ausschließlich Pfandbehältnisse“, sagt er.

Wenige Betriebe sind in puncto Verpackung so konsequent wie die „Kleine Feinschmeckerei“ von Petersen und seiner Partnerin Rike Meier im Karlsruher Stadtteil Durlach. Kein Aufstrich, kein Saft verlässt das Ladengeschäft in einem Glas, das nach einmaligem Gebrauch im Müll landet. Und auch das Tagesessen zum Mitnehmen gibt es nur im Pfand-Geschirr. Die Kunden zahlen einen Obolus und bringen alle Behältnisse dann leer zurück.

Die „Kleine Feinschmeckerei“ ist mit diesem Konzept der Bundesregierung viele Schritte voraus. Diese will zwar, dass von 2023 an Mehrwegverpackungen auch für To-Go-Speisen selbstverständlich werden, doch das Gesetz ist so locker gestrickt, dass kleine und mittlere Unternehmen, also auch der Durlacher Betrieb, es ignorieren können.