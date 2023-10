Mann wegen Drogenhandel in Durlach festgenommen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag Drogen mit einem Straßenwert von rund 100.000 Euro in einer Wohnung in Karlsruhe-Durlach sichergestellt. Wie die Beamten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilten, erhielt das Polizeirevier Durlach zuvor einen Hinweis, wonach sich eine größere Menge Betäubungsmittel in einer Gefriertruhe im Keller eines Mehrfamilienhauses befinden sollte.

Kiloweise Drogen im Keller

Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Ermittler daraufhin die Wohnung und Kellerräume des 28 Jahre alten Mannes. Dabei fanden sie rund elf Kilogramm Amphetamin und weitere verschreibungspflichtige Medikamente. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe befindet sich der Bewohner und mutmaßliche Drogenhändler mittlerweile in Untersuchungshaft.