Drogeriemarktkette dm steigert Umsatz und will expandieren

Die dm-Drogeriemarktkette mit Sitz in Karlsruhe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 ihren Umsatz gesteigert. Europaweit erwirtschaftete die Kette in 13 europäischen Ländern rund 12,3 Milliarden Euro. Das berichtet das Unternehmen am Donnerstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Karlsruhe. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das eine Steigerung um 6,5 Prozent.

In Deutschland knackte dm dabei erstmals die neun-Milliarden-Euro-Marke beim Umsatz. Seinen Marktanteil in Deutschland konnte das Unternehmen von 23,3 Prozent auf nun 23,6 Prozent leicht steigern.

In sein Filialnetz in Deutschland investierte dm im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 110 Millionen Euro. Die Zahl der dm-Märkte wuchs hierzulande um 45 auf 2.069.

Auch in Europa will die Drogeriemarktkette weiter wachsen: im kommenden Jahr will dm in Polen seine ersten Filialen eröffnen.