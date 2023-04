Durlach: Unbekannte brechen in Kindertagesstätte und Kirche ein

Einbrecher haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Geld aus einer Durlacher Kindertagesstätte gestohlen. Auch in einer Kirche kam es zu einem Einbruch.

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Kindertagesstätte im Karlsruher Stadtteil Durlach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Kriminellen wohl zwischen 19 Uhr am Montag und 7.25 Uhr am Dienstag Zugang zu der Einrichtung in der Weiherstraße. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie anschließend ein Büro. Dabei klauten sie einen Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe.

Außerdem waren bei einem Einbruch in die nahegelegene Kirche St. Peter und Paul vermutlich um die gleichen Täter am Werk. Unbekannte öffneten dort in derselben Nacht in der Sakristei mehrere Schränke. Hier klauten die Einbrecher nach aktuellen Informationen jedoch nichts.

Sowohl an der Kindertagesstätte als auch an der Kirche verursachten die Kriminellen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 4 90 70 zu melden.