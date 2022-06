Durlacher Altstadtfest startet wieder durch

Mit einem tollen Programm startet am 1. Juli um 17 Uhr das Durlacher Altstadtfest in seine 44. Auflage. Auch lokale Geschäfte und Einzelhändler stehen mit tollen Angeboten bereit.

Am 1. Juli wird wieder gefeiert: Das 44. Durlacher Altstadtfest startet wieder um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich auf der Bühne am Rathaus. Die traditionelle Eröffnung ist der Startschuss, dann verwandelt sich die Altstadt in ein Zentrum für kulinarischen und musikalischen Hochgenuss für jeden Geschmack.

Für das vielseitige Programm sorgen 28 teilnehmende Vereine, Organisationen und Verbände. Dazu gehören auch attraktive Bands und DJs, verschiedene kulinarische Leckerbissen und Vereinsvorführungen. Hinzu kommen kreative Spieleangebote für die ganze Familie.

Neben dem bunten Unterhaltungsprogramm stehen auch zahlreiche Geschäfte und Einzelhändler bereit, um den Besuchern mit tollen Angeboten und bestem Service zusätzlich den Besuch des Altstadtfests zu versüßen.

Mit freundliche Unterstützung der folgenden Firmen:

Emil Frey Ungeheuer Automobile

BMW und MINI Partner: Angebote, Service & Teile

Webseite: www.emilfrey.de/ungeheuer/ungeheuer-karlsruhe

Ottostraße 22, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:30 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 94930

Hotel Der Blaue Reiter

Design- und Tagungshotel

Webseite: www.hotelderblauereiter.de

Adresse: Amalienbadstraße 16, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Täglich 24 Stunden geöffnet

Mail: info@hotelderblauereiter.de

Telefon: +49 (721) 942660

Brauerei Moninger

Sparkasse Karlsruhe

Die Sparkasse Karlsruhe bietet Ihnen an allen Standorten kompetente und professionelle Betreuung und Beratung in Finanzfragen. Ob in Ihrer Filiale, im Internet oder bei Ihnen zu Hause – wir sind täglich für Sie erreichbar. Genau da, wo Sie uns brauchen.

Webseite: www.sparkasse-karlsruhe.de

Adresse: Kaiserstr. 223, 76133 Karlsruhe

Mail: info@spk-ka.de

Telefon: Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr unter 0721 146-0

Tischendorf

Weyrauch Hörgeräte Durlach