„Eigentlich wollten wir ins Autokino“, sagt Madeleine und guckt sich um. „Aber das hier ist viel besser.“ Gemeinsam mit ihrer Freundin Christine hat sich die junge Frau aus Eberbach auf einer Picknickdecke auf dem Alten Friedhof in Karlsruhe-Durlach niedergelassen. Die Menschen um sie herum tun es ihr gleich: Decken werden ausgebreitet, Popcorn- und Chipstüten aufgerissen. Manche holen Pommes und Getränke am Essensstand. Die Leinwand an der Rückseite der Nikolaus-Kappelle ist noch schwarz.

Es ist der Auftakt des Picknick-Kinos – die Weiterentwicklung des Autokinos, das das Kammertheater im Frühjahr des vergangenen Jahres ins Leben gerufen hatte. Coronakonform konnten die Karlsruher an verschiedenen Plätzen der Stadt in ihren Autos Filme gucken.

Nun löst das Picknick-Kino das Autokino ab, passend zur Eröffnung der Biergärten. „Aus dem Auto auf die Picknickdecke“, hatte es Kammertheater-Chef Bernd Gnann in der Vergangenheit im Gespräch mit den BNN bezeichnet.