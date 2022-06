Blick in die Geschichte

Durlacher Ortschaftsrat erinnert sich: Tauziehen um Autos am Turmberg ist ein Dauerthema

Der Autoverkehr auf dem Turmberg in Karlsruhe-Durlach war das Thema, mit dem der Grünen-Ortschaftsrat Ralf Köster in die Politik einstieg. Beim Hochradeln erinnert er sich an Sperrungen, Schnee, eine Schranke und spektakuläre Vorschläge.