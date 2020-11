Zwei Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag in einen Friseursalon in Durlach ein. Dort stahlen sie mehrere Friseurmaterialien und Bargeld. Das Polizeirevier Durlach sucht nach Zeugen.

Zwei bislang Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Friseurgeschäft in der Reichenbach-Straße in Durlach eingedrungen. Zwischen 02:15 Uhr und 02:50 Uhr schlugen die Eindringlinge zunächst den Bewegungsmelder vor der Eingangstür ab und verschafften sich im Anschluss gewaltsam Zutritt in das Geschäft.

Laut Angaben der Polizei öffneten sie im Inneren sämtliche Schränke und Schubladen und stahlen verschiedene Friseurutensilien. Aus der Kasse nahmen die Diebe Bargeld im zweistelligen Bereich. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Durlach bittet Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.