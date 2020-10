Einbruch in Gaststätte in Karlsruhe-Durlach

Über ein Fenster hat ein bisher noch Unbekannter sich Zutritt zu einer Gaststätte in Karlsruhe-Durlach verschafft, dort Schokolade gegessen, sich an dem Alkohol bedient und einen Laptop geklaut.

Zu einer Gaststätte hat sich in der Nacht zum Dienstag ein bislang unbekannter Täter hat über ein Seitenfenster gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Durlacher Hauptbahnstraße verschafft. Durch das Fenster kletterte der Dieb in den Gastraum, verzehrte offensichtlich Schokolade und eine Spirituosen-Flasche, die er im Barbereich findet, teilt die Polizei mit. Anschließend nahm der Eindringling auch einen Laptop im Wert von etwa 500 Euro an sich. Mit dem Diebesgut verließ er das Gebäude über die Hintertür im Küchenbereich.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Gaststätte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 490 70 zu melden.