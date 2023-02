Schnäppchenjäger

Karlsruher nehmen sich beim Winterschlussverkauf zurück

Sparen ist in, aber Geiz nicht unbedingt. Die Schlussverkäufe ziehen nicht mehr die großen Massen in die Innenstädte. Und die Karlsruher Händler bieten vergünstigte Ware unabhängig von der Jahreszeit an.