Erdbeeren liegen hoch im Kurs beim Naturpark-Markt in Karlsruhe-Durlach

Wohin man auch schaut – frische Erdbeeren, Meerrettich-Senf-Spezialitäten, Schwarzwälder Schinken oder Vinum. Zum dritten Male machte der Markt des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord vor der Karlsburg Station und viele Besucher testen das Angebot der Waren aus heimischer Produktion.

Bei Angelika Herr aus Achern gibt es „süße Früchtchen“ aus Mittelbaden. Die Erdbeersorte „Allegro“ ist der Renner. Auch der Erdbeersaft ist beliebt. „Wir touren durchs badische Ländle und bringen frisches Obst – und das seit 17 Jahren“, sagt Angelika Herr gut gelaunt.

Kombination aus Erdbeere und Meerrettich

Auch Lena und Till, beide im KSC-Outfit, probieren den Erdbeersaft. „Schmeckt super-cremig“, meint das Paar unisono. Sie kamen vor der Partie gegen Hannover 96 spontan vorbei.

Hochbetrieb bei Sommerwetter auch am Stand von „Wiedemer Meerrettich“ aus Appenweier. Bereits seit 1934 existiert der Betrieb. Die Erdbeere steht dort in Meerrettich-Version hoch im Kurs. „Der passt gut zu Spargel und Fisch“, sagt Chefin Hildegard Neulinger. Im Badischen gebe zudem den etwas in Vergessenheit geratenen Brauch, zu Hochzeiten Tafelspitz mit Meerrettich-Sauce zu reichen, fügt sie hinzu.

Markt in Karlsruhe-Durlach hat sich etabliert

Drei Freundinnen probieren eifrig Dips. Sie kommen aus München, Stuttgart und Köln. „Karlsruhe liegt etwa in der Mitte. Daher haben wir uns hier getroffen“, sagt einer der drei Studentinnen. Ihr Favorit? „Der Kräuter-Dip mexikanische Art. Schön scharf“, antwortet eine aus dem Trio.

„Der Markt in Durlach hat sich sehr gut etabliert. Hier kommen Erzeuger regionaler Produkte mit den Leuten ins Gespräch. Unsere Landwirte sind sehr wichtig, indem sie unsere Naturlandschaft pflegen“, sagt Friederike Stetter, Organisatorin der kulinarischen Märkte.

Tänze beim Fest des Pfinzgaumuseums

Zeitgleich geht auch das Museumsfest des Pfinzgaumuseums über die Bühne. „Das ist mittlerweile eine schöne Tradition. Von der Frequenz durch die Marktbesucher profitieren wir“, sagt Ferdinand Leikam, Leiter des Pfingzaumuseums. Anlässlich 175 Jahre Badische Revolution werden Tänze des Heimatvereins Stupferich von 1848 bis 1900 aufgeführt.

In der Historischen Druckerei werden revolutionäre Pamphlete gedruckt, Kinder basteln Kokarden, wie sie Hecker & Co. einst trugen. Zudem lockt die Sonderausstellung „Durlach x 100“ mit Schenkungen aus 100 Jahren.

Handwerkskunst gibt es bei Thomas Megerle. Der Bürstenmacher-Meister produziert vor Ort Bürsten und Pinsel aus Rosshaar, die speziell Hausfrauen wegen ihrer Qualität zu schätzen wissen, sagt der Mann aus der Karlsruher Oststadt.

Derweil offeriert Arian Weber Bio-Honig aus dem Nordschwarzwald. „Bekannt sind wir für unseren Tannenhonig. In Durlach geht aber auch Edelkastanie sehr gut“, sagt der Agrar-Ingenieur.

Obstbrände und Wein gibt es bei der Brennerei Hörth aus Bühlertal. Vor allem Riesling und Grauburgunder seien in der Gunst weit oben, sagt Winzer Richard Hörth. Beides passt nach seinen Worten bestens zur Spargelsaison.