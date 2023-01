Fastnacht in Karlsruhe: KG Fidelio feiert Prunksitzung in der Badnerlandhalle

Bundes-, Landes- und Stadtkatastrophen besingt seit zweimal elf Jahren der Narr vom Narrenbrunnen alias Bernd Lindorf. Sein Auftritt ist einer der Höhepunkte bei der Prunksitzung der KG Fidelio am Samstag in der Neureuter Badenerlandhalle.

Lindorf, über Jahre Präsident der Fidelio, ist mittlerweile deren Vizepräsident. Sein Nachfolger Marco Schenk und Michael Maier als Sitzungspräsident führten durch das abwechslungsreiche Programm.

Buntes Programm

Eine der Fragen, die der Narr vom Narrenbrunnen sich und dem Publikum stellt, ist die nach dem künftigen Zustand der Kaiserstraße. „Wird es dort“, sinniert er, „künftig Edelboutiquen und noble Cafés geben, oder doch nur Leerstände, Dönerbuden und Handyläden?“

Auch das Stichwort Tortencafé bleibt nicht unerwähnt. Heftiges Lachen oder zumindest Schmunzeln ernten auch die Putzfrau „Agnes“ Natalie Horldt vom Ötigheimer Carnevals-Club (ÖCC) und das „Börlin City Görl“ Chantal Siegel. „Agnes“ macht sich über ihren Mann Hassan lustig. Sein „begehbarer Kleiderschrank“ liegt auf dem Fußboden und die Windungen seines Darms ähneln im Röntgenbild doch zum Verwechseln denen seines Gehirns.

Wird es auf der Kaiserstraße noble Cafés geben? Bernd Lindorf, Büttenredner

Chantal ist bereits als Kind in der Fidelio aktiv und studiert mittlerweile in Berlin. Sie wollte ihren Kommilitonen aus aller Welt den Karneval in Karlsruhe zeigen, scheiterte aber an vielen Unwägbarkeiten des Rad- und Nahverkehrs der Hauptstadt oder bei der Eisenbahn. Wo der ICE nach Karlsruhe plötzlich per Umleitung bei Nürnberg landete.

Viel Tanz

Große Bedeutung hat bei der Fidelio von jeher der karnevalistische Tanz. Alle Gruppen von den Kleinsten der Eulenküken-Minis bis zur Residenzgarde sind auch trotz Corona nach wie vor gut bestückt. Bei anderen Gesellschaften hat die Pandemie für große Einbrüche auf diesem Gebiet geführt.

Auch drei Mariechen und ein Tanzpaar gibt es wieder bei der Fidelio. Das jüngste Eulenküken-Mini zählt gerade zweieinhalb Jahre. Die Eulenküken sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Ihnen folgen die Residenzspatzen und schließlich die Residenzgarde.

Alle Gruppen zeigen Schautanz auf hohem Niveau. Ebenso die beiden Mariechen Fiona und Leonie, zu denen sich zum Abschluss auch die derzeit verletze Merle hinzugesellt. Tanztrainer Timo Schenk hat in Denis Maier eine weitere Trainerin als neue Tanzpaar-Partnerin gefunden. Erfolge feiert aber auch die Bärengarde der KG Blau-Weiß Durlach. Das Männerballett zeigt sowohl Kraft als auch tänzerisches Können.

Die Tellplatzlerchen des ÖCC zeichnen sich durch sängerische Qualität, Geschwindigkeit beim Kostümwechsel und Umdichten von Liedern auf aktuelle Themen aus. So verteilen sie im Publikum zahlreiche Einmal-Waschlappen und erinnern so an einen Wasser-Sparvorschlag von Ministerpräsident Kretschmann.

Den Rahmen des Programms bilden mit den Grötzinger Noten-Chaoten und der Bieler Sumpfgluggere-Clique zwei Guggenmusik-Kapellen.