Die historische Kulisse der malerischen Altstadt verleiht dem Umzug seinen besonderen Charakter und traditionell auch überregional große Anziehungskraft.

Die Strecke des Durlacher Fastnachtsumzugs fällt diesmal kürzer aus. Weil derzeit im Herzen von Durlach-Aue umfassend Straßen saniert werden, lassen die Zugteilnehmer den Stadtteil und die Großbaustelle links liegen.

Von der Aufstellung in der Rommelstraße nehmen die Fußgruppen und 13 närrisch besetzte Wagen um 14.11 Uhr daher einen direkteren Kurs auf die Durlacher Altstadt. Das verkürzt die Zugstrecke um 700 Meter. Zuschauer, die sonst in Aue am Straßenrand stehen, müssen sich einen neuen Platz suchen, an der Christofstraße oder an der Durlacher Post zum Beispiel.

Pfinztalstraße ist Zentrum des Fastnachtsumzugs in Karlsruhe-Durlach

Dabei ist der Zugweg immer noch eineinhalb Kilometer lang. Die Aktiven erreichen aber mit frischeren Beinen als früher die Altstadt. Innerhalb Durlachs ist unverändert die Pfinztalstraße das Zentrum des närrischen Trubels.

Vom Balkon des historischen Rathauses am Durlacher Marktplatz moderieren in diesem Jahr Roland Laue und Gerhard Holzwarth für die ausgelassene Zuschauermenge das Geschehen.

Premieren der Motivwagen am Fastnachtssonntag in der Durlacher Altstadt

Eine Besonderheit des Durlacher Fastnachtsumzugs sind Motivwagen-Premieren der örtlichen Karnevalsgesellschaften schon zwei Tage vor dem Umzug am Fastnachtsdienstag in der Karlsruher City. Die KaGe 04 Durlach jubelt „Alte Festhalle ciao, auf ‘nen Neubau Helau!“ Bei der KG Blau Weiss Durlach heißt es „Wir sparen kräftig Energie, und zwingt keiner in die Knie“.

Vom Rathausgewölbe aus zugänglich ist eine geschützte Familienzone, deren Zugang kontrolliert wird. An die Umzüge vor der coronabedingten Zwangspause knüpft das Organisationskomitee Durlacher Fastnacht (OKDF) an mit seinem Sicherheitskonzept.

Die Friedrich-Realschule an der Pfinztalstraße ist Zentrum der Arbeitsgemeinschaft der Sanitätsdienste und eine von insgesamt sechs markierten SOS-Inseln.

Die Durlacher Narren stellen ihren Umzug 2023 unter das Motto „In Durlach steht Fastnacht voll und ganz / für Friede, Freiheit, Toleranz“. Das Narrendefilee endet an der Karlsburg.