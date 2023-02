Prinzipiell möglich, aber eigentlich keine gute Idee: Das ist in wenigen Worten zusammengefasst die Einschätzung der Stadtverwaltung zu einem Parkhaus vor der Festhalle Durlach.

Das Thema ist nicht neu und wird seit einigen Jahren im Ortschaftsrat diskutiert. Am Mittwoch, 15. Februar, ist es wieder soweit. Dann geht es um einen Antrag der FDP-Fraktion, die mit dem Bau eines Parkhauses den Parkdruck in der Durlacher Altstadt reduzieren möchte.

Nach Einschätzung des Baudezernats wäre ein schneller Einstieg in den Planungsprozess kontraproduktiv.

Ein solches Parkhaus müsse nämlich unbedingt in ein verkehrliches Gesamtkonzept für die Altstadt integriert werden und mit der künftigen Nutzung des Festhallen-Areals harmonieren. Bei beiden Projekten ist trotz zahlreicher Debatten derzeit nichts Konkretes in Sicht.

Auch aus planungsrechtlicher Sicht ist der Bau eines Parkhauses auf der bisherigen Asphaltfläche kein einfaches Umfangen.

Ein Baufenster ist im Baufluchtenplan von 1912 nach Einschätzung der Stadt zwar vorhanden, allerdings müsse sich die Neubebauung in die Umgebung einfügen.

