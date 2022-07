Großeinsatz der Feuerwehr wegen Dachstuhlbrandes in Karlsruhe-Durlach

Die Feuerwehr ist am Dienstag mit einem Großaufgebot zu einem Dachstuhlbrand in Karlsruhe-Durlach ausgerückt.

Die Karlsruher Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Durlach ausgerückt. In der Killisfeldstraße hatte in einem Hinterhof der Dachstuhl einer ehemaligen klinischen Reinigung gegen 13.10 Uhr zu brennen begonnen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Etwa eine Stunde nach dem Alarm war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Aktuell laufen Nachlöscharbeiten. Zudem forderten die Einsatzkräfte einen Statiker an. Dieser soll prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Zur Brandursache ist nach Angaben der Karlsruher Polizei noch nichts bekannt.

Wegen des Einsatzes ist der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt. So wird die Linie 2 derzeit umgeleitet.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 14.50 Uhr]