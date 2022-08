Die Schüssel wird genauestens begutachtet. „Ich habe mich spontan verliebt. Die ist entweder für zu Hause oder kommt mit ins Büro“, sagt Karin Gatterburg gut gelaunt.

Und schon haben einige Euro beim Flohmarkt auf dem Areal des Alten Friedhofs in Durlach die Seiten gewechselt. Vornehmlich Porzellan, Glas oder Spiele für Kinder werden veräußert. So mancher Speicher wurde offenbar geleert.

„Der Erlös kommt wie der des Bürgerbrunch historischen, kulturellen und soziokulturellen Zwecke zu Gute“, sagt Hildegund Brandenburg von der Bürgerstiftung, die mit einem Team von Frauen den Flohmarkt managt. Mehrere Hundert Besucher genießen am Sonntag Kulinarisches, Live-Musik und ein kühles Bierchen in der Markgrafenstadt.

Erinnerung an die Zerstörung Durlachs vor 333 Jahren

„Die Resonanz ist sehr gut“, sagt Gerhard W. Kessler, Vorstand der Durlacher Bürgerstiftung. Der 66-Jährige freut sich, dass bei dem Event wieder Geld für die Förderung des kulturellen Erbes zusammenkommt. Erst kürzlich hatte die Stiftung das Musikforum Durlach mit 1.500 Euro unterstützt. Der Erlös des Bürgerbrunchs mit dem Flohmarkt könnte beispielsweise für Reparaturen an einem historischen Trinkbrunnen oder für die Pflanzung eines Maulbeerbaumes genutzt werden. Die Entscheidung fällt im Kuratorium.

Der passionierte Durlacher Kessler trägt ein T-Shirt, das an die Zerstörung Durlachs im August 1689 durch französische Truppen unter Sonnenkönig Ludwig XIV. erinnert. 333 Jahre ist der große Brand nun her. „Damals wurde Durlach in Schutt und Asche gelegt“, merkt er an.

Im Hier und Heute herrscht eine entspannte Atmosphäre auf dem sonnendurchfluteten Gelände. Auf der Bühne hört man Cover-Versionen der Durlacher Band „Extra Dry“ von Hits von The Police oder Chris Rea. Karlheinz Raviol ist für das Booking der Bands zuständig. Der pensionierte Marketing-Profi hatte das richtige Händchen für die lokalen Bands.

Pop, Rock, Blues von „Acoustic Fun“, Schlager aus den 1920er bis 1950er Jahren von Werner Gerhardt und seiner Frau Elke (Mr. Gee & SIE) sowie die Saitenband, die mit Rock, Pop und alten Schlagern aufwartet.

Besucher suchen beim Bürgerbrunch in Karlsruhe-Durlach den Schatten

Spaß haben derweil Louise, Nicole und Camille. Die Französinnen aus der Partnerstadt Nancy machen aktuell ein Praktikum bei der Karlsruher Stadtverwaltung. Und nun sind nach einer Tour durch den Oberwald in Durlach gelandet und genießen die relaxte Atmosphäre. „Das ist gemütlich hier, sehr schön“, meinen die drei Studentinnen unisono, die einen deutsch-französischen Campus in der lothringischen Jugendstil-Stadt besuchen und hervorragend Deutsch sprechen.

Auf einem Mäuerchen haben es sich Esther Olearnik und Ulrich Winzer bequem gemacht. Das Paar aus Pfinztal lauscht alten Evergreens und genießt ein kühles Bier. „Ich finde es schön, dass alles in Bewegung ist. Die Leute wandern mit ihren Stühlen mit dem Schatten“, sagt sie, während ihr Partner sich darüber freut, dass er viele Bekannte aus früheren Zeiten trifft, mit denen er einst in Szene-Kneipen wie ubu oder Tangente unterwegs war.