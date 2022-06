Die Polizei hat das Wohngebäude in der ehemaligen Paracelsus-Klinik in Karlsruhe abgesperrt. Rund um das Gelände herrscht erhöhte Alarmbereitschaft.

Rund ein Dutzend Einsatzwagen der Polizei haben sich am Mittwochnachmittag vor dem Wohngebäude in der ehemaligen Paracelsus-Klinik in der Raiherwiesenstraße in Karlsruhe-Durlach postiert. Mehrere Einsatzbeamte mit Maschinenpistolen sichern das Areal ab. Auch der benachbarte Supermarkt wurde geräumt, die Kunden konnten danach nicht einmal mehr zu ihren Autos auf dem Parkplatz. Eine Mutter suchte mit ihrem Kind deshalb an einem Unterstand Schutz vor dem Regen.

Aufmerksam beobachtet wird der Einsatz von zahlreichen Anwohnern auf den Balkonen. Die Gründe für den Großeinsatz teilen die Einsatzbeamten den Menschen vor Ort aber nicht mit.

„Es handelt sich um einen Fall von häuslicher Gewalt“, sagt Pressesprecherin Christina Krenz vom Karlsruher Polizeipräsidium um 16.50 Uhr auf Anfrage der BNN. Genaueres könne sie noch nicht sagen, zunächst einmal müsse die Lage sondiert werden.

Großeinsatz der Polizei in Karlsruhe-Durlach: Frau soll mit Waffe bedroht worden sein

Laut BNN-Informationen wurde in einer Wohnung eine Frau mit einer Waffe bedroht. Angehörige hatten daraufhin die Polizei verständigt. Die Frau ist mittlerweile in Sicherheit, der Täter ist aber anscheinend immer noch bewaffnet. Nach Angaben der Polizei gebe es keine Gefahr für die Anwohner mehr. Zwischenzeitlich waren auch Drohnen und Hunde im Einsatz.

Gegen 17.45 Uhr folgt dann ein lauter Knall, Spezialkräfte hatten das Gebäude betreten. Wenig später wurde der Tatverdächtige verhaftet und die Polizei meldete das Ende der Bedrohungslage gegen 17.50 Uhr. Verletzt sei laut Pressestelle niemand. Der Mann sei mit einer Softair-Waffe bewaffnet gewesen.

Zahlreiche Bewohner der ehemaligen Klinik durften bis zu drei Stunden lang aus Sicherheitsgründen nicht ins Haus. Gegenüber den BNN berichten sie, dass es in ihrem Haus regelmäßig Stress und Lärm gebe.





Erst am Mittwoch gab es einen Feuerwehralarm dort. Offenbar Fehlalarm. „Das kann doch nicht sein. Jeden Tag ist hier was“, berichtet ein Nachbar. In dem Gebäude gibt es rund 100 Wohnungen, in vielen davon leben von Sozialhilfe-Trägern oder der Stadt zugeteilte Menschen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 17.50 Uhr]