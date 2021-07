Herrenloser Koffer in Durlach verursacht Einsatz von Delaborier-Team

Ein herrenloser Koffer sorgte am Donnerstagmorgen an der Durlacher Allee Ecke Willmar-Schwabe-Straße in Karlsruhe-Durlach für größere Einsatzmaßnahmen. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe berichtet, musste der Kreuzungsbereich „Stachus“ weiträumig gesperrt werden. Außerdem wurde der Straßenbahnverkehr an der dortigen Haltestelle eingestellt und die Gäste eines gegenüberliegenden Cafés mussten den Sicherheitsbereich umgehend verlassen.

Als ein Mann gegen 7.20 Uhr einen schwarzen Trolley in einem Grünstreifen bemerkte, alarmierte er sofort die Polizei sodass der Bereich nach Ankunft der Beamten umgehend gesichert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge, konnten keine Hinweise des Eigentümers gefunden werden. Da allerdings eine mögliche Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, zog die Polizei Spezialisten für Entschärfungen vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg hinzu.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass in dem Koffer lediglich ein Mixer transportiert wurde. Daraufhin wurden gegen 10.30 Uhr wieder sämtliche Sperrungen aufgehoben. Die Ermittlungen zur Feststellung des Eigentümers dauern an.