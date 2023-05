In der Türkei verhafteter Karlsruher Musiker ist zurück in Deutschland

Der wegen angeblicher „Terrorpropaganda“ in der Türkei verhaftete und in erster Instanz verurteilte Musiker Ali Baran ist zurück in Karlsruhe. Das teilte die Karlsruher Linke-Stadträtin Karin Binder mit. Das Istanbuler Gericht habe die Kaution in der Berufungsverhandlung am 1. Mai von 70.000 auf 10.000 Euro gesenkt.

Der Karlsruher Musiker mit kurdischen Wurzeln war am 8. März bei seiner Einreise in die Türkei verhaftet worden. Er wollte in Istanbul eine neue CD aufnehmen. Am 13. April war Baran zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Unter Politikern und Kulturschaffenden in Karlsruhe sorgte das Urteil für Unverständnis, sie forderten in einer Resolution die Heimkehr des Musikers.

Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Parsa Marvi kritisierte den Richterspruch. Für den 4. Mai war im Tollhaus ein Solidaritätsabend angekündigt. Der soll dennoch stattfinden, teilte Binder mit. Nun aber mit Ali Baran.