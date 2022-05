In die Paracelsus-Klinik in Durlach soll eine Kita

Im Gebäude der ehemaligen Paracelsus-Klinik in Durlach soll eine Kindertagesstätte eingerichtet werden. Weil die vom Stadtamt Durlach betriebene Kita in der Anton-Bruckner-Straße nicht für den Ganztagsbetrieb ausgebaut werden kann, ist die Verlegung der Einrichtung ins Erdgeschoss des Hochhauses in der Raiherwiesenstraße geplant.

Vier Gruppen geplant

Die Kita soll auf vier Gruppen mit jeweils 20 Plätzen für Kinder unter drei Jahren und Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt erweitert werden. Die bisherige Kita in der Dornwaldsiedlung soll nach dem Umzug für die Kindertagespflege von Kindern unter drei Jahren genutzt werden.

Die Paracelsus-Klinik hatte ihren Betrieb am 28. Februar 2018 eingestellt. Anschließend wurde das Gebäude von Afrim Bajrami für 6,5 Millionen Euro gekauft und zum Haus Turmbergblick umgebaut. In den oberen fünf Stockwerken wurden rund 100 Wohnungen, die meisten davon Ein-Zimmer-Appartements, eingerichtet.

Aufwertung des Wohnkomplexes

Durlachs Ortsvorsteherin Alexandra Ries erhofft sich von der Kita neben einer verbesserten Betreuungssituation auch eine Aufwertung des Wohnkomplexes.

Weil in dem Gebäude auch Sozialwohnungen eingerichtet wurden, hätten Anwohner bereits Bedenken wegen negativer Auswirkungen der neuen Para-Bewohner auf die Nachbarschaft geäußert.