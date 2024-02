Am Montag gegen 18.15 Uhr ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw an einer Kreuzung in Karlsruhe-Durlach schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Der 15-jährige Fahrradfahrer fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge auf der Amalienbadstraße in südwestliche Richtung. An der Kreuzung zur Rommelstraße/ Auer Straße wollte der Jugendliche diese geradeaus überqueren und seinen Weg auf der Auer Straße fortsetzen.

Nach Angaben der Polizei missachtete ein unbekannter Pkw-Fahrer, der auf der Rommelstraße in Richtung nordwestliche Richtung fuhr, das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste der 15-Jährige stark abbremsen, sodass er über den Lenker seines Rades auf die Straße stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt indessen fort.

Wie die Karlsruher Polizei mitteilte, zog sich der Jugendliche bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um schwarzen Pkw handeln.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen des Unfallgeschehens oder Personen, die Hinweise auf den geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter (07 21) 94 48 40 in Verbindung zu setzen.