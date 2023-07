Radfahrerin wird bei Kollision in Karlsruhe-Durlach leicht verletzt

Die Hintergründe zu einem Unfall am Mittwoch in Karlsruhe-Durlach sind bislang noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu einer Kollision ist am Mittwoch zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Auto in Karlsruhe-Durlach gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Badener Straße/Karlsburgstraße.

Ein 58-Jähriger beabsichtigte von der Karlsburgstraße kommend nach links in die Badener Straße abzubiegen. Die unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens, welche sich ebenfalls an der Kreuzung befand, gewährte dem Autofahrer per Handzeichen Vorfahrt.

Die Pedelec-Fahrerin fuhr zwischenzeitlich vom Bordstein kommend in den Einmündungsbereich auf die Straße. Da sie nicht auf den Verkehr achtete, kam es zu einer Kollision mit dem Auto des 58-Jährigen.

Polizei sucht Fahrerin von weißem Kleinwagen

Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Außerdem entstand sowohl an dem Pedelec als auch am Auto ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Da der genaue Unfallhergang weiterhin unklar ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise und eine Kontaktaufnahme der Fahrerin des weißen Kleinwagens.