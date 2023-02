Karlsruhe-Durlach: Mutmaßlicher Edeka-Täter sitzt in Untersuchungshaft

Ein Mann hat am Montagabend in Pfinztal-Berghausen drei Personen bedroht und einen Edeka-Kunden verletzt. Die Polizei nahm nun einen 40-Jährigen fest.

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger ist am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Durlach vorläufig festgenommen worden und befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am vergangenen Montag in Pfinztal-Berghausen eine Angestellte eines Edeka-Supermarkts, danach eine Bäckereifachverkäuferin und schließlich einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht haben. Er forderte von allen drei Opfern Bargeld. Ein Kunde des Supermarkts wurde durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt.

Nach mehreren Zeugenaussagen und der Auswertung von Überwachungsaufnahmen erhielt die Polizei am Donnerstagmorgen ein Durchsuchungsbeschluss. Die Polizeibeamten nahmen hierbei den Verdächtigen fest und stellten Beweise sicher. Das Raubdezernat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.