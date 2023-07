Bundespolizei verhaftet Straftäter am Bahnhof Karlsruhe-Durlach

Polizeibeamte haben am Dienstagabend einen Mann am Durlacher Bahnhof festgenommen. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft gesucht.

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagabend einen gesuchten Straftäter am Durlacher Bahnhof festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich dieser unerlaubt in Deutschland auf.

Die Beamten unterzogen den Mann gegen 20.40 Uhr einer routinemäßigen Kontrolle. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesucht wird.

Geldstrafe nicht bezahlt: Täter muss für 25 Tage ins Gefängnis

Der Mann flüchtete während der Kontrolle über die Bahngleise, die Streife konnte ihn jedoch stellen und festnehmen. Da er die angesetzte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 25 Tage ins Gefängnis. Der junge Mann besitzt außerdem keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland.