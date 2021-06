Was am meisten fehlt? Da muss Florian Nitsch nicht lang überlegen. „Der KSC“, sagt der Karlsruher, der im fernen Bali eine neue Heimat gefunden hat. Über Facebook bekommt der 40-Jährige trotzdem mit, was bei seinem Lieblingsverein so passiert, dort verfolgt er sogar den Stadionneubau.

Auch die Spiele des KSC guckt sich der gebürtige Karlsruher nach wie vor an: „Aber nur wenn es reinpasst, die Spiele sind hier nachts.“ Wenn er sich mit anderen Karlsruhern auf Bali zum Fußballgucken trifft, hat er auch seinen KSC-Schal dabei, „insbesondere bei Relegationsspielen und gegen den VfB“.

Neben dem KSC fehlen ihm übrigens noch zwei weitere Dinge in seiner Wahlheimat besonders: „Schnee und gutes Bier.“