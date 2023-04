Karlsruher Politiker und Kulturschaffende fordern Freiheit für Ali Baran

Verschiedene Karlsruher Politikerinnen und Politiker sowie Kulturschaffende fordern in einer Resolution Freiheit für den in der Türkei verurteilten Durlacher Musiker Ali Baran. Das Gerichtsverfahren müsse mit all seinen Auflagen eingestellt und das Ausreiseverbot aufgehoben werden, heißt es in dem von der Linke-Stadträtin Karin Binder initiierten Schreiben.

„Wir fordern die deutschen Behörden, Auswärtiges Amt und andere Dienststellen auf, bei den türkischen Behörden zu intervenieren und sich für seine Rückkehr nach Deutschland einzusetzen.“ Zu den Unterzeichnenden gehören verschiedene Stadt- und Kreisräte der Linken und der Karlsruher Liste (KAL). Auch die Linke Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Wahlkreis Mannheim), Stefan Struck als Beirat der Kurdischen Gemeinde Deutschland sowie das Kulturzentrum Tollhaus unterstützen die Resolution.

Es geht um Proteste und Beiträge in den sozialen Medien

Ali Baran wurde am 8. März bei der Einreise in die Türkei verhaftet. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft wirft ihm „Terrorpropaganda“ vor. In erster Instanz wurde er am 13. April zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Gegen die Zahlung von 70.000 Euro dürfte er das Land dennoch verlassen. In der als „Karlsruher Appell“ überschriebenen Resolution finden sich einige Details zur Anklage.

Es gehe unter anderem um die Teilnahme an Protestkundgebungen gegen das militärische Durchgreifen der Türkei in Nordsyrien, eine kritische Rede während eines Auftritts und Beiträge in den sozialen Medien. Baran stammt aus der kurdischen Region Dersim, lebt seit mehr als 40 Jahren in Deutschland und ist seit 1993 deutscher Staatsbürger. Am 4. Mai veranstalten Barans Unterstützer ab 19 Uhr einen Solidaritätsabend im Tollhaus.